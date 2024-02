Pronostic Jordanie Corée du Sud : Analyse, cotes et prono de la demi-finale de Coupe d’Asie

La Corée met fin au miracle Jordanien

On attendait pas cette équipe Jordanienne à ce stade de la compétition, d’autant qu’elle a terminé à la 3ème place de son groupe. En effet, malgré sa victoire sur la Malaisie (4-0) lors de la première journée et un match nul miraculeux face à la Corée du Sud justement (2-2), ça n’a pas suffi pour terminer parmi les deux premiers à cause de cette courte défaite lors de la 3ème journée contre Bahrein (0-1). Fort heureusement, le tirage fut assez clément pour les 1/8èmes de finale, contre l’Iraq (2-3) avec deux buts dans le temps additionnel pour renverser la vapeur. Ce fut encore une fois serré en 1/4 contre le Tajikistan (0-1) mais ça a fini par rentrer. Pourtant dans cette équipe, on ne retrouve quasiment aucun joueur qui évolue dans les meilleurs championnats européens, si ce n’est le montpelliérain Al-Tamari, qui a inscrit 2 buts dans cette compétition, tout comme Al-Mardi et Al-Naimat.

La Corée du Sud est déjà un peu plus attendue à ce stade, mais a compté sur plusieurs coups de pouce du destin pour compenser des prestations décevantes. Tout de même invaincu depuis le début de la compétition, les Coréens n’ont terminé que seconds du groupe juste devant leur adversaire du jour, après avoir battu Bahrein (3-1) et avoir été accrochés par la Jordanie (2-2) et la Malaisie (3-3). Le tirage était loin d’être simple avec un choc contre l’Arabie Saoudite dès les 1/8èmes, mieux négocié par les Coréens qui ont pris le dessus lors des tirs aux buts, et un nouvel adversaire coriace en 1/4 en la personne de l’Australie. Victoire de justesse en prolongations grâce à Son, la star de l’équipe, déjà buteur à 3 reprises dans la compétition. Ce n’est pas le seul joueur qui évolue au plus haut niveau européen, puisqu’on retrouve des garçons comme Hwang Hee Chan (Wolves), Lee Kang In (PSG) ou encore Kim Min Jae (Bayern). La différence d’effectif est criante et cette sélection va rejoindre la finale en battant un adversaire nettement à sa portée et qu’elle a dominé en poules, sans réussir à trouver la faille.

