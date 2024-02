Pronostic Qatar Ouzbékistan : Analyse, cotes et prono du quart de finale de Coupe d’Asie

Le Qatar plus fort que l’Ouzbékistan à la maison

C’est jusqu’à maintenant une compétition parfaite pour le Qatar, pays organisateur de cette Coupe d’Asie. En effet, après 3 victoires sans encaisser le moindre but en poules, contre le Liban (3-0), le Tadjikistan (1-0) et la Chine (1-0), les Qatariens ont enchaîné en huitièmes en battant la Palestine (2-1). Les seuls buteurs de cette équipe depuis le début de la compétition, qui sont aussi les hommes forts de la sélection sont Hasan Al-Haydos (capitaine, 2 buts), et les attaquants Almoez Ali (1 but) et surtout Akram Afif (4 buts). Ayant participé et organisé la dernière Coupe du Monde, le Qatar est aussi le tenant du titre.

Déjà sur une série d’invincibilité de 7 matchs avant la compétition, l’Ouzbékistan l’a poursuivie durant les phases de poule en accrochant la Syrie (0-0) et l’Australie (1-1) et en battant l’Inde (3-0). En huitièmes, les Ouzbeks ont signé cette victoire poussive face à la Thaïlande en termes de résultat (2-1), mais dans le jeu c’était pas mal, en tout cas au-dessus des Thaïs. Dans cet effectif, il faudra évidemment se méfier du jeune crack du CSKA Moscou, Fayzullaev, déjà buteur deux fois dans cette compétition et notamment auteur d’un but de loin en 8e. Cependant, le Qatar semble mieux armé en terme d’effectif et sera poussé par son public en tant que pays organisateur.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

