Le Qatar frôle la correctionnelle, mais sort l’Ouzbékistan

Qatar 1-1 (3-2 TAB) Ouzbékistan

Buts : Yusupov CSC (27e) // Khamrobekov (59e)

Irrécupérable Ouzbékistan.

Toujours sur un fil, le tenant du titre qatari s’est défait aux tirs au but d’une équipe ouzbèke qui s’est – pour ainsi dire – éliminée toute seule, une fois de plus (1-1, 3-2 TAB). Fautif sur l’ouverture du score des Al-Annabi, le portier Yusupov pensait enfiler le costume du sauveur, en stoppant le tir au but de la star Almoez Ali. Mais ses coéquipiers, Zafarmurod Abdurahmatov et Jaloliddin Masharipov, ont bazardé une chance unique de défier l’Iran en demi-finales.

Final match result between Qatar and Uzbekistan 🇶🇦🆚🇺🇿#AsianCup2023 #HayyaAsia pic.twitter.com/uDkQHJf05q — AFC Asian Cup Qatar 2023 (@Qatar2023en) February 3, 2024

Abdurahmatov a par exemple pris une décision incompréhensible, à savoir botter son tir au but sans élan. Toute molle, sa tentative ratée n’a fait qu’annoncer le tir plein axe de Masharipov, du même acabit. Pourtant lui aussi fébrile durant la séance, avec deux frappes manquées, le Qatar a pu compter sur sa bonne étoile. Une bonne étoile qui a officié tout le long de la seconde période, au stade Al-Bayt, tant les locaux ont pris l’eau en seconde période face à la domination sans partage des Loups blancs.

Sacré plafond de verre.

