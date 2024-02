Pronostic Jordanie Qatar : Analyse, cotes et prono de la finale de la Coupe d’Asie

Le Qatar triomphe contre la Jordanie

C’est un finaliste surprise qui se présente face au Qatar, la Jordanie d’Al-Tamari. Qualifiée pour les phases finales en tant que meilleur 3ème, grâce notamment à cette victoire contre la Malaisie (0-4) suivie d’un nul contre la Corée (2-2) et une défaite contre Bahrein (0-1), elle est montée en gamme à mesure que la compétition avançait. D’abord courts vainqueurs de l’Iraq en huitièmes (2-3) grâce à deux buts dans le temps additionnel, les Jordaniens ont sorti le Tadjikistan (0-1) avant de s’attaquer à un plus gros morceau, la Corée du Sud. A la surprise générale, la sélection de Son est tombée dans le piège et s’est inclinée sans rien montrer (2-0). Sur le papier, cette équipe de Jordanie n’a rien d’une équipe capable d’atteindre la finale, et pourtant… On retrouve évidemment le montpelliérain Al-Tamari (3 buts dans la compétition) aux côtés de joueurs qui évoluent dans le championnat local ou d’autres championnats d’Asie.

Il est moins surprenant de voir le Qatar, pays organisateur, en finale de sa compétition. Toujours invaincu avec 5 victoires et 1 match nul, le parcours est presque parfait avec une phase de poules maîtrisée durant laquelle il a battu le Liban (3-0), le Tadjikistan (0-1) et la Chine (1-0) sans encaisser le moindre but. Cela s’est corsé en huitièmes avec un match serré mais finalement remporté contre la Palestine (2-1), avant de se mesurer à l’Ouzbékistan pour un match nul (1-1) conclu aux tirs aux buts. Le plus gros morceau a battre était l’Iran en demi-finales, et ce choc a été à la hauteur des attentes avec un palpitant 2-3 pour les locaux. Parmi les hommes forts de l’équipe durant la compétition, il y a évidemment le duo offensif composé d’Almoez Ali (2 buts dans la compétition) et Afif (5 buts dans la compétition. Ce dernier pourrait même y aller de son but pour tenter d’aller chercher le trophée de meilleur buteur de la compétition, mais surtout offrir la victoire à son équipe devant son public.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

