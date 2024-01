Coupe d’Asie : La Jordanie renverse l’Irak au terme d’une fin de match folle

L’herbe ne se mange pas, elle se fume.

Les surprises s’enchaînent en huitièmes de finale de la Coupe d’Asie. Ce lundi, la Jordanie a mis l’Irak au tapis (3-2), suite à un match fort en rebondissements. Devant à la mi-temps, grâce à un but marqué par Yazan Al-Naimat (1-0, 45e+1), les Jordaniens ont failli tout perdre, après avoir vu l’équipe irakienne égaliser (1-1, 68e) puis prendre l’avantage en l’espace de huit minutes (2-1, 76e).

Mais après avoir marqué le deuxième but, l’attaquant d’Al-Quwa Al-Jawiya (D1 irakienne) Aymen Hussein, a célébré d’une matière qui n’était pas du goût de l’arbitre iranien Alireza Faghani. L’attaquant des Lions de Mésopotamie a en effet imité la célébration du premier buteur jordanien en faisant semblant de manger de l’herbe, ce que l’homme en noir a interprété comme une provocation, sanctionnée par une exclusion.

Aymen Hussein qui prend la deuxième jaune et donc une rouge pour sa célébration 😳 L’Irak jouera à 10 pour les 12 dernières minutes !!!! pic.twitter.com/lJxbI6OfZA https://t.co/1BUBnTskM7 — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) January 29, 2024

Hussein (27 ans et 6 buts en Coupe d’Asie) a donc laissé ses partenaires en infériorité numérique à dix minutes du terme (77e). Le temps pour son équipe – qui s’était classée première du groupe D après avoir notamment gagné contre le Japon (2-1) – d’encaisser deux buts en deux minutes lors du temps additionnel (90e+5 et 90e+7). Cette défaite pourrait faire parler, car l’exclusion de l’avant-centre irakien paraît sévère. Les Courageux, eux, poursuivent leur aventure dans cette compétition et défieront le Tadjikistan – vainqueur des Émirats arabes unis (ce dimanche) – en quarts de finale, le vendredi 2 février (12h30).

Aymen Hussein va avoir du temps pour potasser sa prochaine célébration.

