Coupe d’Asie : le Tadjikistan écrit l’histoire contre les Émirats arabes unis

Dush(anbe) froide pour les EAU !

Après la qualification sans coup férir de l’Australie, les huitièmes de finale de la Coupe d’Asie ont déjà dévoilé leur première surprise : le Tadjikistan, qui en est à sa participation inaugurale dans le tournoi, a terrassé les Émirats arabes unis ! Devant à la demi-heure de jeu grâce à Vahdat Khanonov, joueur de Persepolis, les Tadjiks ont pourtant cru tout perdre lorsque Khalifa Al Hammadi est venu égaliser sur le gong (90e+5).

🇹🇯 History is made and the celebrations continue long into the night!

In Doha and in every corners of Dushanbe!

