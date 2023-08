Andrès Iniesta rejoint les Émirats arabes unis

The last dance ?

Et de trois clubs dans la carrière d’Andrès Iniesta. Après cinq saisons au Japon sous les couleurs du Vissel Kobe, qu’il avait rejoint dans la foulée de son départ du Barça, le milieu de terrain espagnol s’est engagé ce mercredi avec le club d’Emirates FC. Heureux d’avoir « attiré une grande star », le président du club Youssef Al Batran a affirmé : « il restera avec nous pour les années à venir », sans que la durée exacte de son engagement ne soit dévoilée.

يوم استثنائي للكرة الإماراتية 💚🔥😍 An exceptional day for Emirati football@andresiniesta8 #iniesta #emiratesclub pic.twitter.com/GYO17pPmzj — شركة نادي الامارات لكرة القدم (@Emirates_FC) August 9, 2023

« C’est une nouvelle étape très importante dans ma carrière après les longues années passées à Barcelone puis au Japon. Je suis là pour ouvrir une nouvelle page et je ferai tout mon possible pour obtenir les meilleurs résultats avec mon équipe, s’est réjoui la légende, désormais âgée de 39 ans. J’ai toujours fait de mon mieux avec Barcelone et Vissel Kobe, et j’en ferai de même ici. »

Il n’y avait donc pas de volontaires en Arabie saoudite ?

