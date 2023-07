Paulo Bento va devenir le nouveau sélectionneur des Émirats arabes unis

Le tour d’Asie continue.

Après le club chinois du Chongqing Lifan et la Corée du Sud qu’il a emmené en huitième de finale du dernier Mondial, le Portugais Paulo Bento continue de voyager à travers le continent asiatique puisqu’il va devenir le nouveau sélectionneur des Émirats arabes unis selon le très bien renseigné Fabrizio Romano. Il succèdera ainsi à l’Argentin Rodolfo Arruabarrena.

Understand Paulo Bento has agreed to become new UAE national team coach. Agreement reached on three year deal valid until 2026. 🇦🇪

Documents will be signed tomorrow. pic.twitter.com/2Tf7cDuTi2

