Clermont apparaît dans le premier film réalisé par une femme aux Émirats arabes unis

Le plus inattendu des crossovers.

Le Clermont Foot 63 va apparaître dans le premier film de la réalisatrice émiratie Nayla Al Khaja intitulé Three, qui est tout simplement le premier film réalisé par une femme aux Émirats arabes unis. Une situation tout aussi extraordinaire qu’inexpliquée pour l’heure, avec pour seule preuve de cela des photos publiées par Clermont sur lesquelles le jeune Ahmed, qui tient le rôle principal, porte les couleurs du club auvergnat.

Le film, qui sera un film d’horreur/ thriller psychologique, n’a pas encore de date de sortie prévue en France, mais la première mondiale serait pour très bientôt. L’histoire se concentre autour d’un jeune garçon au Moyen-Orient qui devient possédé par des esprits, et qu’un médecin venu d’Occident va tenter de sauver en pratiquant notamment l’exorcisme. Ce film est un vrai bond en avant pour un pays qui était décrit en 2022 dans le rapport de Human Rights Watch comme continuant à « discriminer les femmes dans le droit et en pratique ».

To 257 committed individuals who've worked tirelessly, despite less-than-ideal timing and daily guilt. But let's not forget our resolute 3-year journey. Kudos to all for our film's route to the Red Sea Film Festival with the finest storytellers. #worldpremiere pic.twitter.com/XiC5YXWfbR

— Nayla Al Khaja (@NaylaAlkhaja) November 6, 2023