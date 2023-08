Al-Nassr se qualifie pour la Ligue des champions asiatique après une victoire folle

Comme quoi ça a parfois du bon, l’allongement du temps additionnel.

Mené 1-2 par Shabab Al-Ahli jusqu’à la 88e minute du barrage de Ligue des champions asiatique ce mardi, Al-Nassr s’en est finalement miraculeusement sorti. Face aux Émiratis, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo sont revenus au score en fin de rencontre. Peu efficace, le Portugais a laissé le soin à Sultan Al-Ghannam d’égaliser à deux minutes du terme, avant que Talisca puis Marcelo Brozovic ne scellent l’issue de la rencontre dans le temps additionnel (4-2).

🚨🚨🚨

Cristiano Ronaldo énervé par les décisions arbitrales à la mi-temps, pousse un membre du staff de l’équipe adverse !

On comprend totalement sa colère, 2 penaltys non sifflés et un but hors-jeu pour Al Ahli Dubaï. pic.twitter.com/45Q0gkzZt6

— SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) August 22, 2023