L’Arabie saoudite demande une place en Ligue des Champions

L’appétit vient en mangeant.

Au coeur d’un mercato délirant durant lequel Neymar, Karim Benzema ou encore Riyad Mahrez ont rejoint le Royaume, les ambitions saoudiennes continuent de croître. D’après les informations du Corrierre dello Sport, la Fédération veut obtenir une invitation sous la forme de wild-card pour l’édition 2024-2025 de Ligue des Champions. Pour le moment, les deux premiers de Saudi Pro League se qualifient pour la Ligue des champions asiatique, en raison de sa place à la Confédération asiatique et non à l’UEFA, mais cela ne suffit plus.

Grâce à sa puissance géopolitique et financière, le pays entend bien obtenir gain de cause une nouvelle fois. L’édition 2024-2025 n’est pas choisi au hasard par les clubs saoudiens puisque c’est à partir de cette saison-là que le format de la compétition est modifié en passant de 32 à 36 équipes participantes.

Il n’est donc pas impossible de voir Neymar et Al-Hilal éliminer le PSG en huitièmes de finale.