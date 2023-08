Neymar : « Je n’ai discuté avec personne de la vie en Arabie saoudite »

Même pas un petit Guide du routard dans tous ces cadeaux ?

Parti poursuivre sa carrière à Al-Hilal, Neymar s’est confié sur ce choix de rejoindre l’Arabie saoudite. Et cela sans se renseigner sur les modes de vie sur place. « Non, je n’ai discuté de la vie en Arabie saoudite avec personne, je n’ai pas échangé avec ceux qui vivent ici, ni même parlé du championnat. J’ai eu une conversation rapide avec Alex Telles, Malcom et Michael mais nous n’avons pas parlé du pays, de la ville, du championnat, nous nous somme juste demandés comment on allait », a-t-il reconnu dans une prise de parole publiée sur le compte Twitter de son nouveau club.

Le meneur de jeu brésilien a également fait le point sur ses ambitions et ce qu’il attendait de ce championnat en plein développement. « C’est une nouvelle expérience. Je suis excité d’écrire l’histoire. Les défis me motivent et quand tu fais face à un nouveau challenge comme ça, cela boost ton estime. Je suis ici pour aider le championnat à grandir. Bien sûr, le championnat sera très compétitif, surtout après les recrutements qu’ils ont faits », a-t-il assuré. Avant de souligner que le Golfe n’était plus une destination par défaut. « Je crois que Cristiano Ronaldo a lancé tout ça et tout le monde l’a traité de fou. Mais aujourd’hui vos voyez que le championnat grandit de plus en plus. »

Un joli pied de Ney à ses détracteurs.