Sergio Ramos et Talisca trop gourmands pour Beşiktaş

Un joueur du championnat saoudien et un ancien du PSG sont donc exigeants sur les salaires, étonnant.

Depuis l’ouverture du mercato estival, Beşiktaş s’est attelé à la tâche en recrutant Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Ante Rebić ou l’ancien Lensois Jean Onana. Malgré ces bonnes pioches à bas prix – les trois premiers arrivent libres, le dernier contre 5 millions d’euros –, le club turc rêve d’un gros nom pour boucler cette intersaison. Les Aigles noirs ont donc approché Sergio Ramos et Talisca.

Kulübümüzden Açıklama

Yazılı ve görsel basınla sosyal medyada Kulübümüzle ilişkilendirilen profesyonel futbolcular Anderson Talisca ve Sergio Ramos ile ilgili açıklamamızdır:

Her kulübün, her başkanın ve her teknik adamın kadrosunda görmek isteyeceği, kaliteleriyle dünya futbol… pic.twitter.com/9I0JzMvzPB

