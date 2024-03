Andrés Iniesta millésimé

Un grand cru, dont on ne se lasse jamais.

A bientôt 40 ans, Andrés Iniesta continue de marquer l’histoire du football. L’unique buteur de la finale du mondial 2010 vient en effet d’atteindre un palier rarissime, celui des 1000 matchs en carrière, alors qu’il évolue désormais à Emirates Club aux Emirats Arabes Unis. Dans le détail, le génial numéro 8 a disputé 674 rencontres avec le Barça, 49 avec l’équipe B, 134 avec le Vissel Kobe, 12 avec Emirates Club et 131 avec la Roja. Au total, Don Andres cumule 104 buts et 192 passes décisives, qui accompagnent un palmarès démentiel : Euro 2008 et 2012, Coupe du monde 2010, Ligue des champions en 2006, 2009, 2011 et 2015. Une liste non-exhaustive, à laquelle on peut par exemple rajouter 9 titres de Liga, pour un total de 40 trophées tout au long de sa carrière.

∞ Andrés Iniesta hits 1,000 games! Congratulations, @andresiniesta8! 👏👏👏 — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 1, 2024

Son ancien club du Barça lui a évidemment rendu hommage, dans un tweet et un article consacré, alors qu’en conférence de presse, son ex-compère du milieu de terrain au Barça, Xavi, a tenu à s’exprimer : « Iniesta est le plus grand talent que je n’ai jamais vu dans le football, du moins espagnol. 1000 matchs, c’est beaucoup. Je l’admire et je l’aime beaucoup, c’est un grand ami. L’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football ». Pour l’anecdote, Iniesta n’a jamais été expulsé en 1000 matchs.

Et dire que ce n’est pas encore fini !