Le Qatar assure déjà sa qualification pour les huitièmes de finales de sa Coupe d’Asie

Tadjikistan 0-1 Qatar

But : Akram Afif (17e)

« L’affront » de la Coupe du monde ne se reproduira pas.

Ce mercredi 17 janvier, le Qatar disputait son deuxième match en Coupe d’Asie 2023, face au Tadjikistan, au stade Al-Bayt d’Al-Khor. Placée dans le groupe A avec la Chine et le Liban, la formation coachée par Bartolomé « Tintín » Márquez poursuit son invincibilité. Après avoir facilement battu les Libanais (3-0), en ouverture, les vainqueurs de l’édition 2019 ont tout de même eu des difficultés à aller chercher cette victoire. L’attaquant d’Al-Sadd, Akram Afif, unique buteur de la rencontre, a marqué son troisième but de la compétition, après avoir parfaitement ajusté le gardien adverse en première période. Le Qatar, candidat à sa propre succession, est donc qualifié pour les phases finales avec deux victoires en autant de rencontres. La prochaine rencontre l’opposera à la Chine le 22 janvier prochain (16h) pour réaliser le plein de points et rester invaincu dans cette compétition.

Les autres favoris sont prévenus, les Qatariens se donnent les moyens de viser le doublé, à domicile.

