Il était le dernier des Jürgen.

La décision était attendue, elle est désormais confirmée : Jürgen Klinsmann n’est plus le sélectionneur de la Corée du Sud. Récemment, des hauts fonctionnaires locaux avaient demandé la démission de l’Allemand. Après moins d’un an à la tête des Guerriers Taeaguk, Klinsmann a été remercié durant une conférence de presse dédiée : « La KFA a décidé de changer d’entraîneur national, après un examen approfondi, a déclaré Chung Mong-gyu, le président de la Fédération coréenne. L’attitude et la compétitivité de Klinsmann en tant que sélectionneur n’ont pas répondu aux attentes », a regretté le dirigeant.

Lors de la dernière Coupe d’Asie, les attentes étaient élevées autour de la sélection de Son Heung-min, en quête d’un titre depuis plus de 60 ans. Éliminé par la Jordanie en demi-finales (2-0), le Pays du matin calme a rendu une copie bien décevante au vu des objectifs annoncés. Dans un communiqué, Jürgen Klinsmann a, quant à lui, tenu à remercier tous ses joueurs et son staff pour ce « voyage incroyable ».

To all players, my coaching staff and all Korean football fans with sincere gratitude!

Thank you so much for all your support taking us to the semi-final of the Asian Cup and an incredible journey over the last 12 months with not losing 13 games in a row!

Keep on fighting 💪 pic.twitter.com/ff1EAgEoN5

— J_Klinsmann (@J_Klinsmann) February 16, 2024