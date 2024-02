Coupe d’Asie : Une partie de ping-pong aurait précipité le naufrage des Sud-Coréens

La success story des frères Lebrun provoque la zizanie.

Dans un article paru ce mardi soir, le Sun révèle l’une des raisons qui pourraient expliquer en partie l’échec de la Corée du Sud en Coupe d’Asie, qui a été éliminée en demi-finales de la compétition par la Jordanie (2-0). Et ce sont les deux stars de l’équipe qui seraient mises en cause : Son Heung-min et Lee Kang-in. D’après le quotidien britannique, une dispute aurait éclaté la veille d’affronter Les Courageux, pour une histoire de tennis de table. Les plus jeunes membres de l’équipe coréenne – dont le milieu du PSG – ont dîné en vitesse afin de se détendre en jouant au ping-pong. Et ce serait le capitaine de l’équipe de Corée du Sud, Son Heung-min, qui aurait affiché son mécontentement, se permettant de faire une réflexion à ses compatriotes, afin qu’ils reviennent à table, avant que n’éclate une altercation.

La conséquence de cette confrontation a laissé la star de Tottenham avec le doigt tordu, raison pour laquelle le joueur âgé de 31 ans portait un bandage lors de son entrée en jeu face à Brighton, samedi dernier (2-1). Cette scène peut expliquer en partie le naufrage des Guerriers Taegeuk, qui n’ont même pas cadré une seule de leurs frappes (en 8 tentatives) face aux Jordaniens. Mais cela n’entachera pas pour autant la performance historique de Mousa Tamari et de ses coéquipiers, qui se sont hissés pour la première fois en finale de cette compétition, perdue face au Qatar (3-1).

L’enfer des tournantes.

Des responsables politiques sud-coréens demandent la tête de Klinsmann