Coupe d’Asie : le Qatar cartonne le Liban en ouverture

Le match d’ouverture de la Coupe d’Asie 2023 ne laissait guère augurer de suspense, entre le Qatar, tenant du titre, et la modeste sélection libanaise. Les Al-Annabi n’ont en effet eu aucun mal à se défaire de leurs homologues du pays du Cèdre (3-0), grâce à une performance majeure de leur duo d’attaque : Akram Afif (doublé) et Almoez Ali (but et passe décisive, doublé refusé par la VAR), le second n’étant plus qu’à quatre pions du record all time d’Ali Daei dans la compétition.

Le coup de casque lancé d’Ali a, notamment, fait se lever le public présent dans l’enceinte du Lusail Stadium, qui vibrait il y a plus d’un an pour la finale de la Coupe du monde. Parmi les outsiders cherchant à embêter le favori japonais, le Qatar doit désormais affronter le Tadjikistan (débutant) et la Chine.

Première mi-temps interdite aux personnes voyantes, toutefois.

