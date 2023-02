Au fait, ça vaut quoi, l’équipe du Qatar ?

« Le Qatar va-t-il remporter un match au Mondial ? » Voilà le sondage que lançait La Dernière Heure il y a quelques jours, révélateur du flou qui entoure encore le niveau des Annabis. Après s’être testée en Copa América (1er tour en 2019), en Coupe d’Asie (vainqueur en 2019), en Gold Cup (demi-finales en 2021) et en Coupe arabe (demi-finales en 2021), la sélection s’apprête à sauter dans le grain bain, sans trop connaître sa capacité à nager dans une eau aussi vive. Positionné 50e au classement FIFA, le Qatar fait partie du dernier wagon des Mondialistes, avec l’Arabie saoudite (51e) et le Ghana (61e). Faut-il donc s’attendre à voir patauger un collectif largué ?

Viva España

Si nombre de sélectionneurs, Didier Deschamps en tête, ont regretté d’aborder cette Coupe du monde sans préparation, le Qatar va commencer la compétition dans un contexte bien différent. La sélection est réunie depuis le mois de juin et a disputé 18 oppositions amicales cette année. Autant d’opportunités de se roder et d’huiler la mécanique. « Ils ont un objectif et déjà à l’époque, il y avait des automatismes, des courses préférées, etc. On voit clairement un coach espagnol qui a un vrai plan de jeu, note Luc Holtz, sélectionneur du Luxembourg, qui a affronté deux fois le Qatar en 2021, pour un nul (1-1) et une défaite (1-0). Il y a une vraie envie de jouer, d’avoir la maîtrise du ballon, de procéder par attaques placées. » Une équipe « qui aime toucher le ballon, qui sait maîtriser le ballon. Ils ont deux ou trois joueurs très rapides, notamment sur les côtés », complète Robert Jarni, coach des U23 de la Croatie, vainqueurs du champion d’Asie 3-0 en septembre, louant les qualités de joueurs « qui savent bien manier le ballon et n’ont pas peur d’aller au duel ».

La patte du sélectionneur Félix Sánchez Bas, ancien formateur du Barça, qu’il applique dans un 5-3-2. « Ils prennent des risques et ne balancent pas, j’ai bien aimé ça, commente le milieu luxembourgeois Olivier Thill. Les deux latéraux montaient beaucoup, surtout l’arrière droit (Pedro Miguel, NDLR).Il enchaînait les allers-retours, c’était dur à défendre. » Son sélectionneur poursuit : « Je pense que le choix de la défense à cinq est dû au fait qu’ils sont conscients de leur niveau. Ça te permet d’avoir un défenseur de plus sur le terrain. Ils ne seront pas favoris, donc leur priorité sera certainement d’avoir une bonne stabilité défensive. » Pour ensuite piquer via leurs meilleures individualités. « Ils ont deux ou trois joueurs offensifs qui peuvent faire la différence, capables de procéder aussi bien dans les petits espaces que sur la distance, explique Holtz, citant notamment Almoez Ali. Il a toutes les qualités pour pouvoir jouer dans un championnat européen à mon sens. C’est un joueur spectaculaire pour le public, le plus complet de cette équipe. Il serait capable à lui seul de faire mal à un adversaire. » Comme lors de la dernière Coupe d’Asie, où il avait notamment marqué contre l’Arabie saoudite et le Japon.

Grains de sable

Loin du compte contre la Serbie (4-0), l’Irlande (4-0) ou le Portugal (3-0) à l’automne 2021, le Qatar a obtenu quelques résultats intéressants dernièrement, à l’image de son nul face au Chili fin septembre (2-2) ou de sa courte défaite aux portes de la finale de la Coupe arabe contre l’Algérie, il y a onze mois (1-2). « Ça dépend de l’adversaire, mais si on les laisse trop jouer, il y a quand même de la qualité, juge Holtz. S’ils peuvent jouer à leur rythme, ils sont capables de faire mal. » La lecture du tableau de chasse qatari illustre néanmoins certaines limites. Ses plus belles prises sur les deux dernières années ? Le Panama (actuellement 60e au classement FIFA), l’Irak (69e), les Émirats arabes unis (70e), la Bulgarie (72e) et Oman (75e). Le bilan en 2022 s’élève à huit victoires, huit nuls – notamment contre la Slovénie (0-0) ou la Jamaïque (1-1) – et deux revers, face au Canada (0-2) et aux U23 de Croatie (0-3).

« Ils nous ont appelés deux jours avant pour organiser ce match, raconte le sélectionneur des jeunes Vatreni, Robert Jarni. En deux jours, nous avons réuni les joueurs de différents clubs qui étaient libres. On s’attendait à un match très compliqué, je pensais que ce serait beaucoup plus difficile. Je n’ai pas d’explication… Nos joueurs ont été incroyables, je n’ai jamais vu une sélection U23 jouer un match aussi complet. » Rarement impressionnant, parfois étonnant, mais de temps en temps inquiétant, ce Qatar « devrait avoir des soucis à se qualifier pour les huitièmes » d’après Luc Holtz : « Sur l’aspect défensif, au niveau athlétique, à l’impact, il y a certainement des nations qui vont leur poser beaucoup de problèmes. Je pense que l’équipe aura des problèmes au niveau de l’intensité sur les fins de match. Ils n’ont pas l’expérience des défenseurs de très haut niveau, et face à des joueurs de classe mondiale, la moindre erreur va se payer cash. »

« C’est une équipe bien préparée physiquement. Je pense qu’elle a un niveau convenable pour jouer la Coupe du monde, estime Rudolf Turkaj, battu par les Annabis avec la sélection albanaise le 9 novembre (1-0). Je pense qu’ils ont toutes leurs chances contre le Sénégal et l’Équateur. Je me dis :« Pourquoi ce ne serait pas la surprise du groupe ? » » Le défenseur précise toutefois que son équipe, même amputée de plusieurs cadres, ne s’est « pas sentie inférieure contre une équipe qui va jouer le Mondial ». Idem pour le Luxembourgeois Olivier Thill : « Footballistiquement, je pense qu’on était la meilleure équipe. Le coach avait fait des changements et je n’ai pas eu le sentiment qu’ils étaient supérieurs au Luxembourg. » Une formation embêtée par une Albanie bis et un Luxembourg remanié peut-elle espérer tirer son épingle du jeu à la Coupe du monde ? Les Qataris auront trois fois 90 minutes à disposition pour répondre à cette question.