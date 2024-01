Pronostic Tadjikistan Jordanie : Analyse, cotes et prono du quart de finale de Coupe d’Asie

Rencontre ouverte entre le Tadjikistan et la Jordanie

Pour sa toute première participation à la Coupe d’Asie, le Tadjikistan a déjà réalisé l’exploit de sortir des poules en terminant à la 2e place derrière le Qatar. Leur seule défaite intervient d’ailleurs contre ces derniers lors de la deuxième journée, après un nul obtenu contre la Chine (0-0). Ce n’est que lors du 3e et dernier match qu’ils vont réussir à s’imposer contre le Liban (2-1), une victoire qui leur a permis de décrocher la qualif. Un nouvel exploit est intervenu en huitièmes, stade auquel les Tadjiks ont sorti les Emirats Arabes Unis après une séance de tirs aux buts (1-1, 5-3). L’effectif ne possède pas d’éléments connus du grand public, mais le mélange de jeunes (Samiev (7 buts en 26 sél) et Mabatshoev (3 buts en 21 sél)) et de joueurs d’expérience (le capitaine Umarbayev (10 buts en 49 sélections), Panjhanbe (6 buts en 49 sélections) et surtout Nazarov (80 sél)) fait plutôt bon ménage.

Cette équipe de Jordanie est un peu plus expérimentée mais a eu chaud, elle qui a terminé 3e de sa poule après un bon nul face à la Corée du Sud (2-2), une défaite face à Bahrein (0-1) et une victoire sur la Malaisie (0-4). Elle a gagné le droit de participer aux huitièmes de finale en tant que meilleur 3e, et s’est offerte l’Iraq au bout du temps additionnel, avec deux buts en l’espace de 2 minutes. L’expulsion du buteur irakien suite à sa célébration pour le 2-1 a été un tournant dans le match. A noter évidemment la présence du Montpelliérain, Al-Tamari, déjà auteur de 2 buts dans cette compétition, aux côtés de joueurs comme Ai Naimat (16 buts en 39 sélections) et Al Mardi (10 pions en 55 capes), eux aussi à deux buts dans cette Coupe d’Asie. Ces deux équipes ont tendance à encaisser pas mal de buts mais en marquer aussi quelques uns depuis quelques matchs, et on pourrait bien voir un match ouvert. Le joueur star sur le terrain Al-Tamari pourra probablement s’illustrer.

