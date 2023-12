Le Qatar licencie Carlos Queiroz

Au pays de l’or noir, mais sans les cheveux.

Après seulement dix mois de collaboration, c’est d’un commun accord que le Qatar et Carlos Queiroz ont annoncé leur séparation. Le Portugais est remplacé par Bartolomé « Tintín » Márquez, jusque-là entraîneur d’Al-Wakrah. À un mois de la Coupe d’Asie dont ils sont les tenants du titre et les prochains hôtes, les Qataris prennent donc le risque de tout chambouler.

Installé à Doha depuis une décennie, Márquez a débuté comme formateur à l’académie Aspire, avant de devenir coach d’Eupen, en Belgique, dont Aspire est partenaire. Il était à Al-Wakrah depuis 2018. Pour Carlos Queiroz et ses 70 ans en revanche, la retrait semble de plus en plus proche.

The Spanish coach ‘Lopez ‘ appointed as the coach of our national team! 👨‍🏫🇶🇦 Best wishes for success and prosperity with #AlAnnabi 💪. pic.twitter.com/Ppdxr7X5Ib

— Qatar Football Association (@QFA_EN) December 6, 2023