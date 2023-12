Ange Postecoglou défend la Coupe d’Asie et la CAN

À défaut de gagner des matchs en ce moment, Ange gagne nos cœurs.

Ange Postecoglou part à l’assaut pour défendre les compétitions continentales, notamment la Coupe d’Asie et la Coupe d’Afrique des nations. Cibles de critiques à chaque édition, en raison de leur déroulement hivernal (13 janvier-11 février pour la CAN, 12 janvier-10 février pour la Coupe d’Asie), ces deux tournois peinent à faire l’unanimité. Présent en conférence de presse ce vendredi 29 décembre – au lendemain de la défaite de Tottenham contre Brighton (4-2) –, l’entraîneur australien des Spurs a ainsi exprimé son avis : « Je place ces compétitions assez haut dans mon estime. Beaucoup d’Européens pensent que les Championnats d’Europe sont importants, non ? Eh bien c’est la même chose pour la Coupe d’Asie et la Coupe d’Afrique des nations ! »

Un discours plein d’humilité, pour celui qui va pourtant devoir laisser partir Pape Matar Sarr avec le Sénégal, Yves Bissouma avec le Mali, et, évidemment, Son Heung-min avec la Corée du Sud : « J’ai encouragé Sonny à y aller, et j’espère même qu’il se hissera jusqu’en finale contre l’Australie », a plaisanté le coach. Ancien international (quatre capes de 1986 à 1988) et sélectionneur australien (2013-2017), Ange Postecoglou avait guidé les Socceroos vers le sacre asiatique en 2015, en battant justement la Corée du Sud de Son en finale (2-1 AP avec un but de l’ailier). Pour la première fois depuis cette fameuse année 2015, la CAN et la Coupe d’Asie se dérouleront donc au même moment, pour la plus grande colère des clubs.

Les joueurs ont un prix. Mais gagner un titre pour son pays n’en a aucun.

