Le Japon qualifié pour les huitièmes de la Coupe d’Asie

Japon 3-1 Indonésie

Buts : Ueda (6e S.P., 52e), Hubner (88e, C.S.C.) pour le Japon // Walsh (90e+1) pour l’Indonésie

En Coupe d’Asie, les gros ne déçoivent pas, au moins.

Après un revers contre l’Irak vendredi dernier (2-1), le Japon devait se remettre très rapidement de cette défaite pour valider sa participation aux huitièmes de finale de Coupe d’Asie. C’est chose faite : opposés à l’Indonésie lors de la dernière journée de groupe ce mercredi, les Nippons ont maîtrisé leur match et signé une belle victoire (3-1). Les Samouraïs ont rapidement pris l’avantage sur un penalty d’Ayase Ueda (6e), lequel s’est offert un doublé en contre-attaque (52e). Le Japon a mis totalement fin aux débats grâce à un but contre son camp du défenseur Justin Hubner (88e). Le but du 3-1 marqué en toute fin de match par l’arrière-droit Sandy Walsh (à la 91e) ne changera rien au résultat final.

Le Japon finit deuxième de son groupe (2 victoires, 1 défaite) derrière l’Irak (3 victoires) et affrontera donc le premier du groupe E. Cette place se jouera entre la Corée du Sud et la Jordanie, qui affrontent respectivement la Malaisie et Bahreïn jeudi. L’Indonésie, de son côté, attend les derniers matchs de ce premier tour pour savoir si elle fait partie des meilleurs troisièmes.

