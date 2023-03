La Coupe du monde U20 menacée par des tensions diplomatiques ?

Quand on parle de ballon rond, la géopolitique n’est jamais loin.

Alors qu’elle doit commencer dans moins de huit semaines, la Coupe du monde U20 organisée cette année en Indonésie a vu son avenir s’assombrir ces derniers jours. Prévu vendredi dernier, le tirage au sort de la compétition a dû être annulé par la FIFA. La cause de ce contretemps ? La présence d’Israël dans le tableau, qui pose problème au pays hôte et à plusieurs autres fédérations par rapport au conflit avec la Palestine. Alors que les organisateurs avaient prévu de faire jouer l’équipe d’Israël sur l’île de Bali, le gouverneur du territoire Wayan Koster a fait part de sa volonté de ne pas accueillir cette sélection et plusieurs autres régions du pays partageraient cette position.

#BREAKING ‼️

🇮🇩 According to an announcement from the Football Association of Indonesia (PSSI), the draw for the 2023 FIFA U20 World Cup scheduled to be held on March 31 has been cancelled.#PSSI #FIFA pic.twitter.com/mthiCUGZ2v

— ASEAN FOOTBALL (@theaseanball) March 26, 2023