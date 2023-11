Les U17 français débutent parfaitement leur Mondial

Le long périple pour arriver jusqu’à Tanjung Priok n’a pas déstabilisé les Bleuets.

Ça ne vaut pas le 10-0 collé par l’Angleterre à la Nouvelle-Calédonie la veille, mais c’est tout de même encourageant : ce dimanche, l’équipe de France U17 a démarré sa Coupe du monde avec une nette victoire (3-0) contre le Burkina Faso.

Good things come in threes for France & Venezuela 🤝#U17WC — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 12, 2023

Mathis Lambourde (Stade rennais), Joan Tincres (AS Monaco) sur penalty et Tidiam Gomis (SM Caen), également depuis les onze mètres, ont inscrit leur nom au tableau d’affichage en seconde période. Les poulains de Jean-Luc Vannuchi prennent ainsi tranquillement la tête de leur groupe, alors que l’autre match de la poule, à 13 heures, opposera les États-Unis et la Corée du Sud.

Et dire que Warren Zaïre-Emery devrait faire partie de cette équipe…

