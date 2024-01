Pronostic Mali Burkina Faso : Analyse, cotes et prono du 8e de finale de la CAN

Le Mali au-dessus du Burkina Faso

Les Maliens ont terminé en tête de leur groupe sans perdre le moindre match, eux qui avaient démarré par une victoire d’entrée sur l’Afrique du Sud (2-0), avant de concéder deux matchs nuls contre la Tunisie (1-1) et la Namibie (0-0) contre qui le sélectionneur s’est permis de faire légèrement tourner le 11 de départ. Justement, dans l’effectif, on retrouve des joueurs très intéressants, notamment le capitaine Hamari Traoré (Real Sociedad) en défense, ou encore Haidara (Leipzig) et le jeune qui performe avec Brest, Doumbia (Brest) au milieu, ou bien le buteur en série Koita (RB Salzbourg) qui est toujours à la recherche de son premier but dans cette CAN.

► BONUS EXCEPTIONNEL SUR LA CAN :

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour profiter d’une COTE DOUBLÉE sur la CAN chez ZEbet ⇐ ⇐

Le Burkina Faso a fait le travail sans pour autant être très convaincant en phase de poules, avec tout de même une victoire dès la 1re journée sur la Mauritanie (1-0), suivie d’un bon match nul contre l’Algérie (2-2) et une défaite décevante contre l’Angola (2-0). On retrouve pourtant des joueurs qui évoluent à haut niveau dans l’équipe, comme les défenseurs Tapsoba (Leverkusen) et Kaboré (Luton), et les attaquants Traoré (Aston Villa) et Ouattara (Bournemouth). Mais le Mali semble tout de même mieux armé pour venir chercher la qualification, lui qui a été plus convaincant lors de la phase de poules.

► Le pari « Qualification : Mali » est coté à 2,90 (au lieu de 1,45) chez ZEbet qui offre une cote DOUBLEE sur la CAN avec le code CANRDJ (100€ de gains supplémentaires maximum en paris gratuit).

► Profitez d’une cote doublée sur la CAN chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code CANRDJ lors de votre inscription.

– Vous avec le droit à une cote DOUBLEE sur votre 1er pari CAN

– La cote de votre pari passe de 2,90 au lieu de 1,45 !

– Misez par exemple 100€ que vous déposez sur ce pari et tentez de gagner 245€ (145€ en CASH + 100€ de paris gratuits retirés).

► Le pari « Koita buteur » est coté à 7,60 (au lieu de 3,80) chez ZEbet qui offre une cote DOUBLEE sur la CAN avec le code CANRDJ (100€ de gains supplémentaires maximum en paris gratuit).

► Profitez d’une cote doublée sur la CAN chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code CANRDJ lors de votre inscription.

– Vous avec le droit à une cote DOUBLEE sur votre 1er pari CAN

– La cote de votre pari passe de 7,60 au lieu de 3,80 !

– Misez par exemple 100€ que vous déposez sur ce pari et tentez de gagner 480€ (380€ en CASH + 100€ de paris gratuits retirés).

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Mali – Burkina Faso :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport*-*/

– 100€ de Freebets en bonus + 10€ sans déposer avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Mali Burkina Faso détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

CAN : Qualification historique pour la Namibie, après son 0-0 face au Mali