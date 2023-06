Israël vient à bout de la Corée du sud et s’offre la troisième place du Mondial U20

Israël 3 – 1 Corée du Sud

Buts : Binyamin (19e), Senior (76e) et Khalaili (86e) pour les Bleus-Blancs // Lee (24e, SP) pour les Tigres d’Asie

Et un, et deux, et trois à un.

Défaits aux portes de la finale, Israël et la Corée du Sud s’offraient un dernier tour de piste dans la compétition pour savoir qui allait terminer troisième de cette Coupe du monde U20 en Argentine. 90 minutes plus tard, ce sont les Israéliens qui s’adjugent la victoire et la médaille de bronze pour leur première participation à la compétition.

La première période a démarré sur les chapeaux de roues, avec une première situation signée Hamza Shibli éteinte par le gardien sud-coréen (7e). Les hommes d’Ofir Haim sont toutefois rapidement récompensés de leur bonne entame de match en venant inscrire le premier but de la partie, grâce au ciseau acrobatique de Ran Binyamin (1-0, 19e). Loin d’avoir dit leur dernier mot, les Sud-coréens reviennent au score quatre petites minutes plus tard avec le capitaine Seung-Won Lee sur penalty (1-1-, 24e). Israël repart à l’attaque, mais Binyamin comme Anan Khalaili manquent leurs duels avec Joon-Hong Kim (44e).

Comme dans le premier acte, ce sont les Israéliens qui sont les plus menaçants au retour des vestiaires. Les coéquipiers d’Ilay Madmoun ont multiplié les occasions, à l’image de Ran Binyamin qui ne parvient pas à régler la mire sur une reprise de volée acrobatique (56e). La délivrance vient pour les Bleus-Blancs avec le nouvel entrant, Omer Senior, qui reprend parfaitement le centre de Khalaili et ne laisse aucune chance au portier sud-coréen (2-1, 76e). Les Israéliens viennent même aggraver le score dix minutes plus tard : après un corner dévié au premier poteau, Anan Khalaili vient pousser le cuir au fond des filets (3-1, 86e) pour tuer le suspense et faire respecter la logique au bout d’une rencontre durant laquelle la Corée du Sud n’aura pas réussi à se montrer dangereuse.

Une finale à l’Euro U19, une troisième place à la Coupe du monde U20, la sélection israélienne pourrait bien pointer le bout de son nez dans les grandes compétitions prochainement.

Israël (4-2-3-1) : Melika – Edri (Ben Harush, 80e), Kancepolsky, Fuchs, Feingold – Nawi, Madmoun (Senior, 62e) – Shibli (Ibrahim, 90e), Binyamin, Khalaili – Abed Kassus. Sélectionneur : Ofir Haim.

Corée du Sud (4-2-3-1) : Kim – Park, Seok-Hyun, Kim, Bae (Choi, 80e) – Lee, Lee – Lee (Kang, 39e), Kang, Bae – Lee. Sélectionneur : Kim Eun-Jung.

