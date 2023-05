La déclaration pleine d’amertume de Landry Chauvin après l’élimination des Bleuets du Mondial U20

Landry service.

La France ayant été éliminée à l’issue de la phase de poules avec un bilan d’une seule victoire pour deux défaites, la Coupe du monde U20 est donc un échec pour l’équipe de Landry Chauvin. Le sélectionneur n’a pas caché sa « déception », mais en veut aussi à la FIFA pour les conditions selon lui non favorables à l’ambition de la sélection tricolore. « J’ai perdu plus d’énergie avant la Coupe du monde que pendant, pour essayer de monter une équipe, regrette le technicien de 54 ans dans une interview parue dans le journal L’Équipe. Comment l’Angleterre fait pour avoir 16 joueurs qui étaient à l’Euro l’année dernière et nous que 10 ? On est prisonniers de l’excellent travail fait par les centres de formation en France, car les jeunes jouent en professionnel plus vite. Je n’en veux pas aux clubs qui sont dans leur droit, mais plutôt à la FIFA », déclare donc un homme soutenant les clubs français dans leur démarche d’offrir du temps de jeu à leurs jeunes éléments.

L’ancien entraîneur du FC Nantes ou du Stade brestois vient ensuite avancer une solution pour satisfaire l’ensemble des acteurs concernés : « Il suffisait de décaler la compétition de quinze jours et ça n’aurait embêté personne. Rien que sur la génération 2003, on avait 15 absents majeurs, sans compter Cherki qui n’est venu qu’une fois avec nous. J’ai eu 33 refus de clubs en comptant les 2004 et 2005 », déplore Chauvin, qui a donc fait avec un groupe souffrant d’un manque de vécu collectif. Il y a quelques semaines, l’entraîneur rennais Bruno Genesio avait reconnu ne pas avoir voulu libérer de joueurs en raison de l’état dans lequel finissaient ses jeunes.

Dur de faire jouer des garçons qui se rencontrent comme lors d’une colonie de vacances.

