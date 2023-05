Genesio s’explique sur les joueurs absents au Mondial U20

Pad de jeunisme à Rennes.

À l’image de nombreux clubs français, le Stade rennais a décidé de ne pas libérer ses jeunes pour la Coupe du monde U20, du 20 mai au 11 juin prochains. Interrogé à ce sujet en conférence de presse ce vendredi, Bruno Genesio a répondu en déplaçant le débat sur le rythme effréné auquel font aujourd’hui face les joueurs. « Non, on ne les a pas libérés. Et pourquoi? Vous n’avez qu’à voir dans quel état finissent les jeunes joueurs et rajouter encore des matchs, des compétitions, c’est de plus en plus incompréhensible, a d’abord expliqué le technicien de 56 ans. Je l’ai déjà dit. Ce n’est pas que la Coupe du monde U20, je l’ai dit avant celle au Qatar, j’ai alerté, tiré la sonnette d’alarme ».

Et dans un système où les jeunes sont intégrés de plus en plus tôt aux équipes premières, la réalité est, selon lui, la même pour tous les footballeurs : « Il y a de plus en plus de joueurs entre 17 et 20 ans qui font partie du groupe professionnel et qui ont le rythme d’une équipe professionnelle, à savoir des matchs tous les trois jours. Si on rajoute en plus des compétitions en fin de championnat, sans arrêt, on va vers de gros problèmes de santé. » À Lyon et Rennes, soit deux des plus grands centres de formation d’Europe, Genesio sait de quoi il parle.

Recalés avant même de passer le baccalauréat.

Bruno Genesio prend la défense de Jean-Michel Aulas