Mbappé recadré par les présidents des fédérations uruguayenne et argentine

Ni oubli ni pardon.

Après le sacre des U20 de l’Uruguay dans la Coupe du monde de la catégorie, face à l’Italie ce dimanche, Ignacio Alonso – président de la Fédération uruguayenne – est revenu sur les propos de Kylian Mbappé en mai 2022, qui évoquait une différence de niveau entre les footballs européen et sud-américain. Ironique quand on se souvient que l’Argentine a remporté la Coupe du monde 2022 face à… la France. « Mbappé a commis une erreur. Nous devons être plus positifs et penser que nous sommes très forts en tant que continent parce que le football est né ici, a-t-il déclaré à As. Nous avons montré que nous pouvions être compétitifs et que nous pouvions gagner. Nous avons incontestablement battu une équipe puissante (l’Italie), une équipe qui a battu le Brésil. Nous avons battu des pays de tous les continents. C’est historique. »

D’ailleurs, la pilule n’est toujours pas passée en Argentine non plus. Claudio Tapia, président de la Fédération argentine de football (AFA), s’est permis un petit commentaire sur Twitter : « L’Argentine, championne du monde chez les seniors. L’Uruguay, champion des moins de 20 ans. Le Brésil, champion des moins de 17 ans et champion olympique. Mais comment ? Mbappé a déclaré qu’il n’y avait pas de niveau en Amérique du Sud. »

Argentina campeón del mundo en mayores. Uruguay campeón sub 20. Brasil campeón sub 17 y olímpico. Pero cómo? Si Mbappe dijo que en sudamérica no había nivel. pic.twitter.com/LFkuj5CU9l — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) June 12, 2023

En mai 2022, le Kyks avait déclaré pour la chaîne brésilienne TNT : « L’avantage qu’on a nous les Européens, c’est que l’on joue entre nous avec des matchs de haut niveau tout le temps, par exemple la Ligue des nations. Quand on arrive en Coupe du monde, on est prêts, là où le Brésil et l’Argentine n’ont pas ce niveau-là en Amérique du Sud, estime Mbappé. Le football n’est pas aussi avancé qu’en Europe. C’est pour ça que lors des dernières coupes du monde, c’est toujours les Européens qui gagnent. »

Les Sud-Américains sont également champions du monde de chambrage.

