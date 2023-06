L'Uruguay championne du monde des moins de 20 ans

Uruguay 1-0 Italie

But : L. Rodríguez (86e) pour la Celeste

Quatrième finale perdue en douze jours pour le football italien.

L’Uruguay s’est offert, ce dimanche soir face à la Nazionale (1-0) le Mondial des moins de vingt ans pour la première fois de son histoire. La finale avait lieu à l’Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata (Argentine).

Largement dominatrice au cours de la rencontre, la Celeste (tombeuse de la Gambie, des États-Unis puis d’Israël dans la phase à élimination directe) a trouvé la faille dans le money time, quand Luciano Rodríguez (joueur du Liverpool FC… de Montevideo) a profité d’un cafouillage dans la surface pour battre à bout portant Sebastiano Desplanches de la tête (86e) et que la cellule VAR a validé le but après un instant de flottement. Inoffensifs et même pas capables de cadrer la moindre frappe, les Transalpins auraient même pu finir le match en infériorité numérique, Matteo Prati étant passé tout proche de l’exclusion en charcutant le tibia de Fabricio Díaz (81e) quelques minutes avant l’ouverture du score. Ils ont logiquement été punis.

Les Bleuets, eux, étaient déjà dehors depuis les poules.

Uruguay (4-2-3-1) : R. Rodríguez – Chagas, Boselli, F. González, Matturro – F. Díaz, D. García – L. Rodríguez (Homenchenko, 90e+6), F. González, De los Santos (Sosa, 90e+2) – Duarte (A. Ferrari, 62e). Sélectionneur : Marcelo Broli.

Italie (4-1-2-1-2) : Desplanches – Turicchia, Ghilardi, Guarino, Giovane – Faticanti (Zanotti, 46e) – Prati, Casadei – Baldanzi – Pafundi (Esposito, 56e) Ambrosino (Montevago, 56e). Sélectionneur : Carmine Nunziata.

