Les joueurs à suivre à la Coupe du monde U20

Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery, Elye Wahi, Mathys Tel, Malo Gusto, Saël Kumbedi ou même Rayan Cherki. La liste des joueurs qui auraient pu participer à la fête avec l’équipe de France s’ils avaient eu envie, si leurs clubs les avaient libérés et si la FIFA n’avait pas eu l’idée de mettre ça en pleine saison a de quoi faire saliver. Sauf qu’aucun des joueurs cités n’est présent en Argentine. Heureusement, le réservoir de talents est immense et il y aura quand même de quoi frissonner avec les Bleuets. Notamment grâce à Malamine Efekele. Né en région parisienne, formé à l’AS Bondy, passé par l’INF Clairefontaine et devenu professionnel à l’AS Monaco, celui qui a claqué 17 buts avec les U19 lors de la saison 2021/202 est la copie conforme de Kylian Mbappé. Dans le parcours donc mais aussi physiquement où Efekele pousse la comparaison en étant un sosie plus ou moins proche du Kyks. Alors oui, à 18 ans Mbappé était déjà champion de France, appelé chez les A en équipe de France et claquait des buts en quart de finale de Ligue des champions mais Efekele le fera aussi dans le futur puisqu’il fait tout comme son aîné. Alors rendez-vous en 2030 pour le voir planter un triplé en finale du Mondial. Le vrai cette fois-ci.

Marcos Leonardo

Le Brésil n’a pas traversé la frontière avec Endrick dans ses bagages, mais il a quand même embarqué quelques cracks. Parmi eux, on retrouve le milieu de terrain Andrey Santos – recruté 12,5 millions d’euros par Chelsea en janvier dernier avant d’être prêté à son club formateur de Vasco de Gama – mais surtout Marcos Leonardo. Un homme qui est loin d’être un inconnu pour les amateurs du championnat brésilien puisqu’il compte déjà une centaine de matchs à son actif avec son club de Santos où il espère suivre la trace de Pelé, Neymar ou encore Rodrygo. Et son expérience, ainsi que son aisance face aux cages, lui a déjà été utile puisqu’il a planté un doublé en ouverture de ce Mondial U20 lors de la défaite du Brésil face à l’Italie. De quoi s’avancer déjà en favori pour récupérer le trophée de meilleur buteur gagné par un certain Erling Haaland en 2019.

Simone Pafundi

Contrairement à ses coéquipiers Matteo Prati et Cesare Casadei, Simone Pafundi n’a pas marqué lors du match face au Brésil (3-2 pour les Auriverde, ce dimanche). Mais l’attaquant de l’Udinese a tout de même offert une passe décisive. Car oui, si Pafundi rime avec Inzaghi, les deux joueurs n’ont rien à voir puisque celui qui est devenu le premier joueur né en 2006 a disputé un match de Serie A n’est pas du genre à rester dans la surface à attendre que le cuir lui tombe sur la tête. Il faut dire que cela serait du gâchis tant sa vitesse, ses crochets et sa vista peuvent être utiles à l’équipe. Bref, un attaquant complet. Pas pour rien si du haut de ses 17 piges il a déjà été appelé chez les A par Roberto Mancini qui a fait de lui le troisième plus jeune joueur de l’histoire de la Nazionale, le plus jeune des 100 dernières années. C’est dire le talent du jeune homme. Ou le manque d’attaquants italiens sur le marché.

Alex Scott

Le comptable de Bristol City peut avoir le sourire : un joli chèque devrait tomber cet été avec la vente du milieu Alex Scott. Et si la destination n’est pas encore connue, elle pourrait être Manchester City puisque le natif de Guernesey – une île dans la Manche qui dépend de la Couronne britannique – a profité d’une défaite en FA Cup face aux Citizens pour taper dans l’oeil de Pep Guardiola : « C’est un joueur incroyable » . Et celui qui a été membre de l’équipe-type de Championship cette saison malgré la 14e place de Bristol City compte bien le prouver avec ses potes de la génération 2003 – Carney Chukwuemeka, Aaron Ramsey, Samuel Edozie – qui ont remporté l’Euro U19 l’an dernier.

Kendry Paez

Si vous ne tombez pas sous le charme de Kendry Paez après avoir vu les 8’04 de la vidéo “This Is Why Chelsea Want Kendry Paez 2023 – Insane Skills & Goals | HD” c’est que vous n’aimez pas le football. Ou du moins le frisson. Car Kendry Paez est un artiste qui est là pour faire lever les foules sur une roulette, un crochet, une accélération, une passe laser ou un passement de jambes. Pour le plus grand bonheur de l’Équateur et de son club de l’Independiente del Valle avec qui il a débuté en première division à 15 piges. Soit l’âge qu’il avait encore il y a quelques jours avant de souffler sa 16e bougie, âge minimum pour disputer le Mondial U20. C’est donc avec son statut de plus jeune joueur de la compétition et futur joueur de Chelsea – le directeur sportif du club équatorien ayant affirmé à El Canal del Futbol que « Kendry Paez, dans deux ans, ira à Chelsea. Nous avons reçu des offres du Borussia Dortmund et de Manchester United, mais il a choisi Chelsea car c’était l’équipe qui a montré le plus d’intérêt » – que Kendry Paez va enflammer l’Argentine.

Máximo Perrone

À domicile, l’Argentine n’a pas envie de faire de la figuration. Alors contrairement à d’autres sélections, les hommes de Javier Mascherano ont sorti l’artillerie lourde avec Luka Romero (Lazio), Mateo Tanlongo (Sporting Portugal), Matías Soulé (Juventus), Valentín Carboni (Inter) et donc Máximo Perrone. Un homme recruté par Manchester City l’hiver dernier et qui compte même une apparition en Premier League cette saison. C’est donc sous les ordres de Pep Guardiola et avec l’exemple de Rodri que le milieu défensif continue son apprentissage. Celui qui est comparé à Fernando Redondo en Argentine – soit un numéro 6 avec la technique d’un numéro 10 – ne pouvait pas vraiment rêver mieux.

Ils méritent aussi d’être cités :

Gabriel Slonina (19 ans, USA) : recruté par Chelsea – comme 90% du tournoi – et meilleur gardien du tournoi sur le papier.

Niko Takahashi (17 ans, Japon) : à Barcelone depuis 2019 et déjà meilleur en défense central que Eric García.

Kim Ji-soo (18 ans, Corée du Sud) : prêt à rejoindre les autres Kim chez les A pour le plus grand bonheur du commentateur italien.

Pape Demba Diop (19 ans, Sénégal) : meilleur buteur de la dernière CAN U20 remportée avec le Sénégal.

Oscar Cortés (19 ans, Colombie) : futur joujou de Franck Haise à Lens.

Fabricio Díaz (20 ans, Uruguay) : actuellement à Liverpool en Uruguay, prochainement à Liverpool en Angleterre.

