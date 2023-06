Mondial U20 : Un joueur brésilien victime d’insultes racistes

Personne n’est à l’abri.

Le Brésilien Robert Renan a été victime d’insultes racistes sur les réseaux sociaux, ce mercredi soir, après la rencontre entre son pays et la Tunisie, (4-1), au stade Diego Maradona de La Plata lors du 8e de finale du Mondial U20. « La CBF a envoyé une déclaration à la FIFA pour protester contre les actes racistes commis à l’encontre du défenseur Robert Renan, de l’équipe nationale brésilienne des moins de 20 ans. La CBF condamne fermement tout type d’action discriminatoire dans le football et ne tolérera plus ces cas dans le sport », précise la Fédération brésilienne de football (CBF) dans un communiqué pour défendre son joueur, qui évolue au Zénith Saint-Pétersbourg depuis 2022.

Exclu durant le match, c’est lors de sa sortie que le défenseur a été provoqué par des supporters argentins. Le joueur a répondu en montrant les cinq doigts de la main en référence aux cinq victoires de la Seleção dans la compétition. Les auteurs de ces actes ont été « identifiés », et les preuves ont été envoyées à la justice argentine ainsi « qu’à la Fédération internationale, accompagnées d’une demande de sanctions ».

Robert Renan was booed by Argentina fans after being sent off.

He was then sent racist messages online, but since then, Argentina has been eliminated by Nigeria in the tournament.

