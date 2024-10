Botafogo et John Textor en finale de la Copa Libertadores

De bon augure pour l’OL en Ligue Europa ?

John Textor peut se targuer d’avoir emmené un de ses clubs en finale de la plus prestigieuse coupe du continent… Propriétaire de Botafogo, l’Américain a assisté ce mercredi soir à la qualification des Cariocas pour la finale de la Copa Libertadores, malgré le revers infligé par Peñarol, à Montevideo (1-3). La présence de l’Estrela Solitária au tour suivant ne faisait plus trop de doute depuis la semaine dernière et la claque assenée aux Uruguayens lors du match aller (5-0).

Mais les Brésiliens se sont fait une petite frayeur puisqu’ils ont été menés 2-0, avant que Thiago Almada, futur maître à jouer de l’OL, ne viennent définitivement enterrer les espoirs de Peñarol en toute fin de partie. « Écrire l’histoire, c’est cool. Mais vivre l’instant présent, c’est tellement mieux », a exulté Textor sur les réseaux sociaux. C’est la première finale de Copa Libertadores de l’histoire de Botafogo, qui défiera l’Atlético Mineiro le 30 novembre prochain au Monumental de Buenos Aires dans une finale 100% brésilienne.

Il va peut-être prêter Rayan Cherki pour un match ?

