Un joueur uruguayen atteint par une pierre après un match de Copa Libertadores

Pour la première journée de la phase de poules de la Copa Libertadores, les Uruguayens de Peñarol se déplaçaient chez leurs voisins du Rosario Central. Au terme d’une rencontre équilibrée, les Argentins sont venus à bout des Aurinegros grâce à un but en fin de première période. Mais une scène extrêmement grave s’est déroulée juste après le coup de sifflet final : alors que le latéral gauche uruguayen Maxi Olivera saluait ses supporters venus de Montevideo pour ce match, il a été touché au visage par une pierre lancée par des ultras argentins.

😳 ESCANDALOSO FINAL EN ROSARIO ✖️ Una vez que finalizó el encuentro, Maxi Olivera recibió un piedrazo por parte de la hinchada de Central que lo dejó sangrando. pic.twitter.com/tGn1HAxtLs — El Gráfico (@elgraficoweb) April 5, 2024

Atteignant la pommette du joueur de Peñarol, le caillou a provoqué d’abondants saignements. Fou de rage, l’ancien de la Fiorentina a alors voulu s’en prendre aux auteurs de ce méfait, avant d’être maîtrisé par ses coéquipiers. Il a ensuite été conduit à l’hôpital de Rosario pour y passer des examens et évaluer la gravité de sa blessure. Pendant ce temps-là, les ultras de Rosario continuaient à canarder les supporters uruguyaens présents dans les gradins du stade Gigante de Arroyito. « J’espère qu’il n’a rien de grave et va récupérer au plus vite. J’espère aussi ne plus voir ce genre de choses sur un terrain de football », a témoigné un dirigeant du club uruguayen à Marca.

