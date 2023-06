La femme de Di María défend son mari face aux supporters de Rosario Central

Jamais contents, ces Argentins.

À l’occasion d’un match de gala organisé pour la dernière danse de Juan Román Riquelme à la Bombonera en Argentine, plusieurs stars argentines étaient présentes pour disputer un match iconique. Pendant que Messi, le nouvel attaquant de l’Inter Miami, était acclamé, Ángel Di María lui, s’est fait déchirer par les fans de Rosario Central qui attendent le retour qu’il avait lui-même promis. Des reproches qui n’ont pas été du goût de sa femme, Jorgelina Cardoso, qui s’est empressée de leur répondre sous un post Instagram.

Post Instagram

Et c’est après de longues lignes sur l’amour argentin du football et leur capacité à s’unir lors de grands événements comme la dernière victoire en Coupe du monde qu’elle a su mettre les choses au clair. « Je suis très fière de toi, mon amour, que tu n’aies jamais abandonné malgré les insultes que tu as reçues en équipe nationale. Mais je suis beaucoup plus fière que tu continues avec le rêve de retourner à Central. Oui ! Revenir à Central quand tu veux, pas quand ils vous l’imposent et le commandent comme un dindon “courageux” derrière un téléphone. Seuls ceux d’entre nous qui t’aiment savent que tu aimes Central et que tu n’as pas besoin d’aller voir un match pour dire ce que tu ressens pour le club. »

Pour le moment, l’attaquant de 34 ans n’est plus un joueur de la Juventus, et les pistes le mènent à Benfica, sans aucune certitude. Ainsi, l’Argentin pourrait retourner au pays dès cet été.

