Ángel Di María annonce son départ de la Juventus

Je vous salue María.

Entre Ángel Di María et la Juventus, c’est la fin de l’histoire. « C’est la fin d’une étape difficile et compliquée. Je pars avec la tranquillité d’esprit d’avoir donné tout ce que j’avais pour aider le club à continuer à gagner des titres, mais cela n’a pas été possible. Je pars avec le goût amer de ne pas y être parvenu, mais avec le bonheur d’emmener avec moi de nombreux amis de ce merveilleux vestiaire dont j’ai fait partie. Merci à tous mes coéquipiers pour l’affection qu’ils m’ont témoignée dès le premier jour, je me suis toujours senti chez moi », précise le joueur sur ses réseaux sociaux, ce mardi.

Avant d’ajouter : « Je salue aussi tous les fans de la Juventus pour l’affection qu’ils me témoignent chaque jour. Je vous embrasse très fort et vous porte dans mon cœur. » En une petite saison dans le Piémont, El Fideo a joué 41 matchs pour 8 buts et 7 passes décisives. Avec les Turinois, l’ex-Parisien a réalisé une superbe campagne de Ligue Europa avec notamment 4 buts en 7 matchs, dont un doublé face au FC Nantes. L’international argentin a aussi remporté la Coupe du monde 2022 avec l’Albiceleste, en décembre 2022. Le natif de Rosario, en Argentine, est notamment passé par Benfica (2010-2014), le Real Madrid (2014-2015) ou le PSG (2015-2022).

Un retour vers le Benfica ?

