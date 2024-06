Quand la famille Bielsa s’engage contre l’extrême droite en France

La fratrie parfaite.

Alors que son petit frère Marcelo roule sur le début de la Copa América avec l’Uruguay, Rafael Bielsa a tenu à adresser un message à la France ce jeudi. Ancien ministre des Affaires étrangères, de la lutte antidrogues et député en Argentine, Monsieur Bielsa exhorte en effet les Français à dire non au fascisme pour les élections législatives des 30 juin et 7 juillet.

« Le danger du fascisme menace à nouveau votre pays, berceau de la Révolution de 1789, qui a changé l’histoire de l’humanité. Pour la première fois depuis l’Occupation nazie, l’extrême droite, raciste et sexiste, est susceptible de prendre le pouvoir, a-t-il mis en garde. Si cela devait arriver, elle écraserait la République et ses valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité. Face à ce péril, la mobilisation est un devoir impératif pour stopper la bête immonde. L’heure est à la Résistance ! Le 30 juin et le 7 juillet, vous avez rendez-vous avec l’histoire pour faire barrage au fascisme et voter pour les forces du progrès. Le Nouveau Front populaire, qui unit toutes les forces de gauche, représente un immense espoir pour la France. Vous avez votre destin en main. Non au fascisme, oui au Nouveau Front populaire. »

Le frère de Marcelo Bielsa a un message pour les français en vue des élections législatives … Non au fascisme. (📹: @SalimLamraniOff ) pic.twitter.com/1HZkKHR6Z6 — Bielsa France 🇺🇾 (@BielsaFrance) June 27, 2024

Le message passe ?

