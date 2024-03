Pour ses 20 ans de So Foot , le podcast Tellement Pied dévoile les coulisses d’un article culte paru dans le magazine entre 2003 et 2023. Pour ce treizième épisode, direction l’Argentine afin de savoir pourquoi Marcelo Bielsa est qualifié de fou.

On le dit autiste, visionnaire, psychorigide, excessif, autodestructeur, génial, offensif, intellectuel, loser. Marcelo Bielsa est arrivé à l’été 2014 sur le banc de touche de Marseille accompagné de son mythe : celui d’un entraîneur de haut vol, cité en référence par Pep Guardiola, mais aussi, hélas, fou. Qu’en est-il vraiment ? C’est ce qu’est allé vérifier notre journaliste Léo Ruiz, entre Buenos Aires et Rosario, au plus proche des intimes du technicien argentin. Il en est revenu avec des rêves hantés par Marcelo Bielsa et, également, un article de 14 pages, titré Loco Motion, paru dans le 119e numéro du magazine So Foot. Un régal.

Retrouvez l’épisode « Marcelo Bielsa est-il vraiment fou ? » dévoilant les meilleures coulisses de l’article « Loco Motion », paru en septembre 2014 dans le So Foot #119, sur toutes les plateformes de stream audio.

