Les Bleuets ratent leur entrée en lice au tournoi Maurice-Revello

Faux départ.

L’équipe de France U20 a manqué son entrée en lice au tournoi Maurice-Revello ce lundi. Opposée à la Côte d’Ivoire de Lassina Dao, la formation de Landry Chauvin s’est inclinée sur la pelouse du stade Jules-Ladoumègue de Vitrolles (0-2), malgré la présence d’Edouard Michut, Lesley Ugochukwu, Andy Diouf ou encore Matthis Abline. Tenants du titre, les Tricolores ont d’abord vu Gilbert Bandama, totalement seul au point de penalty, ouvrir le score dès la 37e, avant que Christ Wawa ne fasse le break peu après l’heure de jeu (63e). L’addition aurait pu être plus salée si le gardien français Mathieu Patouillet n’avait pas stoppé un penalty (71e).

