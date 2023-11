Radja Nainggolan rebondit en Indonésie

Il était devenu discret comme un ninja.

C’est une drôle de fin de carrière que vit Radja Nainggolan, qui enchaîne les clubs depuis son arrivée à l’Inter en 2018. Passé ensuite par le Cagliari Calcio et le Royal Antwerp, le milieu de terrain était sans club depuis la fin de son contrat avec la SPAL (Società Polisportiva Ars et Labor). Mais pas d’inquiétude, puisque l’ancien international belge (30 sélections) vient de s’engager à 35 ans avec le Bhayangkara FC en Indonésie, club qui évolue en première division du championnat indonésien et actuelle lanterne rouge. Un choix loin d’être anodin, pour celui dont le père est originaire d’Indonésie. L’ancien joueur de la Roma est également engagé par le département du tourisme à des fins marketing.

Official: Radja Nainggolan resmi gabung Bhayangkara FC. pic.twitter.com/4DgnxXRtjR — Siaran Bola Live (@SiaranBolaLive) November 29, 2023

Aura-t-on droit à encore deux-trois bastos avant qu’il ne s’arrête pour de bon ?

La couverture du foot en Angleterre, le modèle à suivre ?