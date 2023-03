Radja Nainggolan allume le Royal Antwerp

Le Ninja encore a frappé.

Arrivé à la SPAL dans les dernières heures du mercato hivernal, Radja Nainggolan défend désormais les couleurs du dix-septième de Serie B, après avoir joué pendant deux saisons du côté du Royal Antwerp. Dans un entretien au quotidien belge, La Libre, il s’est ainsi confié sur sa fin d’aventure anversoise.

Grand fumeur, l’international belge a d’abord été mis à l’écart pour avoir vapoté sur le banc avant un match face au Standard de Liège : « J’ai commis une grosse erreur dont l’Antwerp a profité […] C’était bête et j’étais prêt à en assumer les conséquences.[…] L’argent, je m’en fiche. Mais au lieu de cela, l’Antwerp m’a mis en demeure et y a ajouté des petites fautes que j’ai commises. » Le milieu défensif a été déclassé en équipe B suite à cet incident. « Vous ne vous imaginez pas de quelle façon j’ai été traité. Je ne pouvais plus rentrer par l’entrée principale du stade, je ne pouvais venir au club que quand il n’y avait personne de l’équipe A […] On m’a traité comme un parasite. » Une aventure achevée (comme souvent) par une histoire d’argent. « L’Antwerp a joué un sale jeu. Ils m’ont fait signer une clause selon laquelle je devrais leur payer une somme importante si je signais dans un club belge. » Interrogé sur les raisons de son retour au pays, l’intéressé a joué franc-jeu : « La principale raison de mon retour en Belgique était la possibilité de pouvoir revoir mes filles. Dans le passé, je ne les voyais que pendant les vacances. […] le fait de devoir abandonner mes filles, je ne le pardonnerai jamais à Gheysens (propriétaire du Royal Antwerp, NDLR). »

Finalement sollicité par la SPAL et son ancien coéquipier devenu coach du club, Daniele De Rossi (limogé depuis) Nainggolan n’a pas pu s’empêcher de lui glisser une pique sympa : « Il m’a bien eu. Certes, la ville est belle. Mais elle est morte. Il n’y a aucune activité. Elle est si petite que les joueurs viennent à l’entraînement à vélo. Vous me voyez déjà arriver à vélo ? »

Pas fan de vélo, mais toujours de football, il a déjà inscrit un but et délivré une passe décisive depuis son arrivée à Ferrara.

Radja Nainggolan de retour en Italie