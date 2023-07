Clap de fin pour Giuseppe Rossi

À 36 ans, Pepito Rossi raccroche les crampons.

393 matchs pros, 139 buts et une trace indélébile laissée à jamais dans l’esprit des supporters de Villarreal. Si la carrière de Giuseppe Rossi n’a pas atteint le pic imaginé au début de sa carrière, l’international italien aura malgré tout laissé son empreinte dans le football européen. Mais ses six dernières années, où il n’était plus que l’ombre de lui-même lors de ses passages au Genoa, au Real Salt Lake ou encore à la SPAL, ont fini par convaincre Rossi de mettre un terme à sa carrière, comme il l’a annoncé ce samedi soir sur les réseaux sociaux.

« Aujourd’hui, je vous annonce me retirer du football, peut-on lire sur le message de son compte instagram. Quel incroyable chemin cela a été. Je suis passé de cet enfant avec un ballon dans les pieds ayant mon père comme entraineur à cet adulte jouant au plus haut niveau possible, dans les plus grands stades que le football peut offrir et évoluant avec/contre les meilleurs joueurs et clubs du monde. Je serai éternellement reconnaissant d’avoir pu apporter ma pierre à l’édifice ». S’il n’a pas oublié de remercier tous ses coéquipiers, supporters et clubs, Rossi (30 sélections, 7 buts) a surtout impressionné en Espagne, avec Villarreal (192 matchs, 82 buts, 25 passes décisives). « Le football va énormément me manquer mais je sais que le moment est arrivé », conclut-il.

Ciao l’artiste.

