Top 100 : Footballeurs fictifs (de 10 à 6)

La technologie, le gameplay et le réalisme ont beau s’être développés de façon exponentielle depuis 20 ans, rien n’y fait. Il n’y a toujours pas un mode de jeu qui arrive à la cheville de la Ligue des Masters de PES. Et ce, même si FIFA a tout tenté avec FUT, The Journey ou encore Volta. Non, rien de tout ça ne possède le charme de la Ligue des Masters et son équipe de départ composée du gardien Ivarov, des défenseurs Valeny et Stremer, des milieux Iouga, Ximelez, Espimas et Minanda ou encore des attaquants Castolo et Ordaz. Autant de joueurs de nationalités différentes dont notre seul but était de les remplacer par des vrais joueurs de foot. Car même s’ils étaient attachants, ils n’étaient, pour la plupart, pas très forts. Et au fur et à mesure que le jeu avançait et que les comptes du PES United se remplissaient, chacun dégageait du onze de départ. D’abord Ordaz, puis Stremer, Ivarov, avant que Valeny et Minanda, deux des trois derniers rescapés, filent sur le banc. N’en reste alors plus qu’un au milieu d’une équipe remplie de joueurs professionnels : Castolo. Il faut dire que le Brésilien tressé est un formidable attaquant capable de planter des buts et d’être altruiste en faisant la passe à son coéquipier. Bref, un joueur modèle dont il est difficile de se débarrasser. Sauf qu’à un moment, le jeune adolescent que nous étions se sentait obligé de le remercier pour tous ses services rendus. C’est ainsi la larme à l’œil qu’il était placé sur le banc, pour faire de la place à Obafemi Martins et ses 99 de vitesse. Mais 20 ans plus tard, pas le moindre doute : c’est bien Castolo, et personne d’autre, qui est resté dans la légende. SO