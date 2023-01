Top 100 : Footballeurs fictifs (de 60 à 51)

Au tout début des années 2000, alors que Manchester City fait l’ascenseur entre la Premier League et la First Division, le septième art vient redonner un peu de couleurs à « l’autre » club de la ville. Adolescent renfermé, maltraité et moqué par d’autres élèves du collège, Jimmy ne rêve que d’une chose : jouer pour les Citizens. Sa vie change quand une femme lui offre une paire de chaussures, apparemment magiques. Couvé par un ancien joueur des Skyblues, Eric Wirral, entraîneur de l’équipe du collège, le jeune Anglais prend confiance en lui et se met à claquer des roulettes sur des terrains boueux au possible. Ce jour-là, il inscrit un but d’anthologie, de loin, qui surprend totalement le gardien. Tellement inattendu que le portier adverse était alors au téléphone. Il faut s’y habituer : avec Jimmy, le danger peut venir de n’importe où, et n’importe quand. À l’aise balle au pied, numéro 10 sur le dos, le gamin porte son équipe jusqu’en finale du tournoi interscolaire. Le match se joue à Maine Road. Dans « son » stade, Jimmy sort une masterclass de son chapeau avec un but et deux passes décisives pour permettre à Greenock de renverser Huntingdon. Un recruteur de United lui offre une place chez les Red Devils, mais le prodige refuse pour accepter la proposition de City. Et devinez quoi ? En fait, les fameuses chaussures n’avaient rien de magique… Un vrai conte de Grim’. QB

https://www.youtube.com/watch?v=7o80vfyNXAQ