Top 100 : Footballeurs fictifs (de 100 à 91)

Sylvie – interprétée par l’immense Isabelle Nanty – est probablement le personnage le plus attachant du film Trois Zéros. Alors que son frère Alain Colonna se bat avec un autre agent pour les droits de Tibor Kovacs, Sylvie, elle, est entraîneur-joueuse à Arpajon dans un club de district féminin. Problème : elle est nulle. Que ce soit en coach – malgré son discours à la Aimé Jacquet et sa célèbre tirade « Il y a un très gros problème en défense ! Si ça continue, on va au devant de très grandes déconvenues » –, mais surtout en tant que gardienne où, à l’image d’Alphonse Areola, elle encaisse un but à chaque frappe adverse. Résultat, quand son frère reprend en main son équipe, il la fait asseoir sur le banc. Sauf que la nouvelle gardienne se blesse et c’est Sylvie qui entre pour stopper le penalty adverse. Ce qu’elle réussit contre toute attente en prenant le ballon en pleine poire. Comme toi plus jeune quand tu jouais avec ton grand frère et ses potes. Sauf qu’elle, elle n’a pas pleuré. SO