Mais enfin, pourquoi n'a-t-on jamais eu la fin de Galactik Football ?

En 2010, la série d'animation Galactik Football disparaît des écrans au bout de trois saisons. Mais le dernier épisode, qui se conclut sur un cliffhanger non résolu, a laissé de nombreux fans sur leur faim. Dix ans plus tard, Vincent Vandelli, co-créateur de la série, explique pourquoi la série ne s'est jamais vraiment terminée, tout en donnant l'espoir d'un retour sous forme de bande dessinée numérique.

Vidéo

Chute des audiences

« On a rapidement su que la production allait être arrêtée, dès l'année qui a suivi la diffusion de la troisième saison. »

Une pétition à plus 30 000 signatures

« C'est difficile de savoir si, à un certain palier, il serait possible de relancer la machine. Faut-il avoir 100 000, 500 000 signatures ? Je ne sais pas. Je pense même qu'il n'y aura pas d'effet direct entre la pétition et la reprise de la série. »

Vidéo

Un retour sous forme de BD numérique ?

« Si 30 000 personnes donnent un euro, on peut faire la BD. Il faudrait réunir les fans sur une page Facebook et espérer, au bout quelques mois, une forte ébullition. »

Par Joachim Gonzalez

Tous propos recueillis par JC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le générique est iconique. La voix d'Aarch, entraîneur de l'équipe des Snow Kids, a bercé des milliers d'enfants à la fin des années 2000. Le triomphe de ses joueurs, triples vainqueurs de la Galactik Football Cup – un tournoi de foot intergalactique –, a fait vibrer lesau rythme des buts de D'Jok – l'attaquant égocentrique –, des coups francs de Rocket – le capitaine rebelle – ou des arrêts d'Ahito – le goal dormant. Mais en 2010, après trois saisons de 26 épisodes diffusées depuis le 3 juin 2006, l'anime disparaît aussi brusquement que le Souffle, le fluide des Snow Kids, après la grande glaciation de leur planète, Akilian.La saison 3 de(GF) a laissé un vilain goût d'inachevé dans la bouche de nombreux fans. D'abord pour sa qualité assez moyenne, en particulier ses graphismes, nettement en deçà des deux saisons précédentes. Ensuite pour sa conclusion, dont on attend encore le dénouement aujourd'hui. À la fin de la S3, tout se finit bien : les Pirates menés par Sonny Blackbones sauvent une nouvelle fois la galaxie pendant que les Snow Kids remportent face à Team Paradisa leur troisième Galactik Football Cup de rang, un record historique. Tout aurait pu s'arrêter là. Mais unassez improbable clôt ce dernier épisode : Mei et Micro-Ice – deux Snow Kids –, ainsi que plusieurs enfants – les « Kids » – disparaissent à cause d'un dysfonctionnement de l'holo-traîneur, une machine d'entraînement virtuel. Panique générale dans les rangs des champions.s'énerve Aarch, auquel Clamp, son assistant, répond fébrilement :Et... générique de fin. Une suite paraît alors évidente. Mais les années passent, et la saison 4 ne voit jamais le jour. Le cri de détresse de Micro-Ice, qui semble s'évaporer dans un traînée verdâtre on ne sait où dans la galaxie en hurlant :, reste aujourd'hui la dernière image de la série.Alors, pourquoi Galactik Football s'est-il arrêté ? La raison principale, assez simple, réside dans la chute de ses audiences., concède Vincent Vandelli, co-créateur de GF.Conséquence : la série a progressivement perdu en qualité, faute de moyens, et le recyclage massif de séquences déjà utilisées, pendant les matchs, est devenu la norme. Jusqu'à sa disparition., poursuit Vincent Vandelli.Entre 2008 et 2009, lorsque les auteurs deécrivent le scénario de la saison 3, ils ne savent donc pas encore si leur contrat avec Gaumont Animations, la société de production, se prolongera au-delà. Et lefinal servait surtout à maintenir sous pression le producteur et un potentiel diffuseur (Disney XD à ce moment-là)., confirme Vincent Vandelli.Les fins de saison se clôturent ainsi toujours sur une note de suspense : fausse mort de Bleylock à la fin de la saison 1, Harris qui s'empare des capsules de fluide à la fin de la saison 2. Mais cette stratégie, au terme de la saison 3, n'a cette fois pas suffi.Depuis 2010, plusieurs rumeurs ont fait surface sur des forums de fans, afin de se convaincre du retour imminent de la série. Un prétendu teaser de la saison 4, publié sur Youtube en juillet 2012 par une chaîne nommée « GFseason4 » , circule régulièrement. On y voit Rocket, milieu de terrain des Snow Kids, s'entraîner sous le contrôle de Aarch. Mais ces images n'ont rien d'une suite., tranche Vincent Vandelli. Plusieurs fans certifient également que la saison 4 a été produite, mais ne trouve simplement pas de diffuseur. En réalité, celle-ci n'a jamais été écrite., souffle Vincent Vandelli, inquiet de décevoir son public.Pas résignée, une passionnée derépondant au pseudonyme de « Kalimegas Druaga » a lancé en avril 2013 une pétition demandant la poursuite de la série. Elle atteint aujourd'hui plus de 30 000 signatures, et en obtient de nouvelles quasiment tous les jours., lance Kalimegas, qui a aussi créé un site internet pouraux auteurs. Vincent Vandelli, lui, a accueilli cette initiative avec beaucoup de sympathie, mais reste dubitatif sur son impact auprès des producteurs et des chaînes de télé., admet le co-auteur.Dix ans après l'arrêt de, la hype n'est pas tout à fait redescendue., assure Alex San, YouTubeur auteur de plusieurs vidéos sur la série.Outre la pétition, Vincent Vandelli reçoit chaque mois plusieurs mails de fans demandant la poursuite de la série, quand d'autres se pressent dans les commentaires de ses publications Facebook pour lui arracher des informations. Un phénomène régulier, mais toutefois modeste, aux yeux de l'intéressé., confie-t-il.Tout espoir est-il donc perdu ? Vincent Vandelli, lui, a toujours souhaité donner un second souffle à son œuvre. Il a d'ailleurs cru voir son vœu exaucé, il y a environ quatre ans, lorsque Gaumont Animation a demandé aux auteurs de. Retour avorté., regrette le père de GF, avec un peu d'amertume., conclut-il, fataliste.Un come-back den'est pourtant pas à exclure. Mais c'est sous forme de bande dessinée numérique que la licence a le plus de chance de revenir., relate Vincent Vandelli, qui travaille aujourd'hui dans ce secteur. L'auteur a écrit une dizaine de pages de son nouveau projet, dont les aventures ne se situeraient pas directement après les péripéties de la saison 3, mais plutôt 20 ans après., raconte-t-il.Si cette bande dessinée nécessite un budget bien inférieur à celui d'un anime, Vincent Vandelli n'a toutefois pas les fonds nécessaires à sa naissance. Il envisage donc de se tourner vers une campagne de crowdfunding., prévoit-il, faisant implicitement allusion au nombre de signataires de la pétition.De là à espérer, à terme, un retour sur les écrans ?, énumère le YouTubeur Alex San.Vincent Vandelli, toujours mesuré, a plus de mal à y croire. Sans fermer totalement la porte."Vous pensiez que c'était mort, mais en fait, pas du tout !"