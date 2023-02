Top 100 : Footballeurs fictifs (de 40 à 31)

Top 5 des bandeaux dans les cheveux les plus mythiques de l’histoire : Wilt Chamberlain, Jimi Hendrix, Bob Dylan, Bjorn Borg et Philippe Callahan. Surnommé « l’aigle de Hokkaido », Callahan, bandeau blanc dans les cheveux, est l’un des personnages phares d’Olive et Tom. Il est, dans un premier temps, le capitaine de la Flynet, l’équipe qui joue avec les maillots les plus swags : d’abord rose et col magenta, puis bleu ciel et orange. Il est clairement l’un des meilleurs joueurs du manga, quasiment au niveau des géants Mark Landers, Olivier Atton et Julian Ross. Et son bandana, a priori décoratif puisque Callahan n’a pas les cheveux longs, va occuper une place importante dans sa love story avec Jenny. Cette dernière va en effet lui déclarer sa flamme en écrivant « I Love You » sur le bandana. Callahan est néanmoins moins doué en amour qu’en football, et mettra des plombes avant de découvrir le message. EM