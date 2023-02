Top 100 : Footballeurs fictifs (de 20 à 11)

Qui peut s’asseoir à la grande table des gardiens de but, et dire à Ed Warner : « J’ai plus de swag que toi. » Sincèrement, personne. Ed Warner, n’en déplaise aux aficionados de Thomas Price, c’est le gardien mythique par excellence. Le seul personnage fictif qui aurait pu donner envie à des gamins de devenir gardien de but. Il avait tout : la dégaine, la casquette, la mèche dans l’œil qui le rendait ténébreux, le jogging, l’attitude, l’arrogance… et surtout un niveau exceptionnel. Comment oublier la première fois où il apparaît dans l’anime, à l’épisode 29 ? Nous sommes alors en demi-finales du grand tournoi national, la Flynet affronte la Muppet et obtient un penalty à une minute de la fin. Warner débarque alors de nulle part, entre en jeu à la place du gardien titulaire, et arrête le penalty de Philip Callahan, avant de balancer un long ballon pour Landers, qui marque le but de la victoire. Fou. Et qui dire de l’épisode 40, quand il affronte la New Team, et qu’il arrête une frappe à bout portant d’Olivier Atton en s’appuyant sur son poteau et en se projetant de l’autre côté ? On comprend alors que Warner est un karateka aguerri, ce qui lui offre une agilité hors du commun sur un terrain de football. À croire que Zlatan Ibrahimovic a copié une grande partie de son personnage sur lui… En même temps, comment lui en vouloir, on a tous rêvé d’être Ed Warner… EM