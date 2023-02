Top 100 : Footballeurs fictifs (de 50 à 41)

Sorti en 2008, ce shônen signé Tenya Yabuno présente des footballeurs dotés de super-pouvoirs et d’autres trucs difficilement appréciables quand on a dépassé 14 ans. Mais avant le début de l’adolescence, impossible pour les fans du ballon rond de ne pas rêver devant ce manga. Et pour que tout le monde soit content, Mister Yabuno a eu la bonne idée de créer le numéro 10 bourré de talents, pour plaire aux garçons, et d’en faire aussi le rebelle par excellence, passant sa famille avant tout le reste, pour faire craquer les filles. Son nom ? Axel Blaze. Pour sa première apparition, il sauve son meilleur ami Mark Evans (voir #52) d’une bagarre. Trois épisodes plus tard, le voilà meilleur joueur du championnat. Personne ne résiste à sa « tornade de feu », mais aussi à son charisme. Plus attachant encore, Axel finit par stopper sa carrière pour rester auprès de sa sœur, victime d’un accident de voiture. Pour mieux revenir et remplir l’armoire à trophées de Raimon. Son retour, vidéo à l’appui, est un des moments les plus excitants de toute la série. Pour faire simple, prenez un peu de Zac Efron d’High School Musical, mélangez-le avec une pincée de Vin Diesel de Fast and Furious et beaucoup de talent de CR7, et vous avez Axel Blaze. MD

https://www.youtube.com/watch?v=Kqwmj763YXs